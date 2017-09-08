В Азербайджане число полисов Green Card выросло почти в 3,3 раза

2017-09-08 15:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В августе 2017 года страховые компании (СК) Азербайджана, входящие в систему Green Card, оформили 5 662 международных страховых полиса для автотранспортных средств, сообщает в пятницу Бюро обязательного страхования (ISB) Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество полисов выросло в 3,3 раза.

3 733 договора были заключены с владельцами автотранспортных средств, следующих в Турцию и Иран, 1 853 договора - следующих в Россию, Украину и Молдову, 76 договора - следующих во все страны, входящие в систему Green Card (за исключением Израиля и Беларуси).

Сумма страховых премий по этим договорам составила 266,95 тысяч манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Из заключенных договоров 4 975 пришлись на страхование легковых автомобилей, 338 - грузовых, 302 - прицепов, 43 - автобусов, четыре полиса - на страхование мотоциклов.

Международная система страхования автогражданской ответственности Green Card функционирует с 1951 года, в Азербайджане она начала действовать с 2016 года. Ее основная цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилей, в соответствии с национальным законодательством страны, в которой произошло ДТП. Таким образом, в соответствии с соглашением о Green Card, страховой полис по ОСАГО, выданный в любой стране-участнице соглашения, действителен на территории другой страны, являющейся участницей этого соглашения. В систему Green Card входят 48 стран: вся Европа, Россия, Израиль, Марокко, Тунис и Иран.

В Азербайджане функции национального страхового бюро международной системы Green Card выполняет Бюро по обязательному страхованию.

Участниками ISB являются 16 компаний, 13 из которых имеют право на продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Все 13 компаний подключены к системе Green Card.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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