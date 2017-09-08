Афганистан хочет выйти на европейские рынки через Азербайджан

2017-09-08 15:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Афганистан хочет выйти на европейские рынки через территорию Азербайджана, передают афганские СМИ со ссылкой на представителя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана Сияма Псарлаи (Siyam Psarlai).

По его словам, за последние два года улучшились торговые отношения между Азербайджаном и Афганистаном.

ТПП Афганистана предлагает правительству страны использовать этот шанс и увеличить поставки товаров в Европу через территорию Азербайджана.

Тем не менее, как передают афганские СМИ со ссылкой на местных аналитиков, Кабулу следует улучшить торговые отношения с соседними и центрально-азиатскими странами путем повышения прозрачности своей политики.

“Перед тем, как начать налаживать торговые связи с той или иной страной следует провести стратегические исследования. Когда дело касается торговых связей с другими странами правительство должно оценивать слабые и сильные стороны, а также возможности и потенциальные проблемы”, - сказал аналитик Абдул Хайдари (Abdul Wase Haidari), слова которого приводят СМИ.

По данным СМИ, Афганистан импортирует различное оборудование, топливо и другие товары.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Афганистаном в январе-июле 2017 года составил 13,37 миллиона долларов. Вся сумма товарооборот пришлась на экспорт азербайджанской продукции в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли)

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