Турецкая пресса пишет об Азери гызы Гюнель – АУДИО + ФОТО

2017-09-08 15:44 | www.oxu.az | 4

Азери Гюнель Зейналова полностью сменила имидж для альбома «Azılı bela». Гюнель сделала пластическую операцию носа, нарастила брови, накачала скулы и стала выглядеть совсем по-другому.

Как передает Oxu.Az, об этом написала турецкая пресса.

«Гюнель Зейналова, открытая Ибрагимом Татлысесом в 13 лет, удивила своих поклонников. После того, как внешность Гюнель полностью изменилась в результате пластической операции, некоторые пользователи социальных сетей сравнили ее с актрисой Бирче Акалай», - говорится в одной из статей.

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А.С.

