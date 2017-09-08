Московский ТПК станет самым длинным подземным кольцом в мире

2017-09-08 15:17 | www.trend.az | 3

Технический пуск участка Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро был произведен в пятницу, передает РИА Новости. "Второе кольцо", строящееся на расстоянии десяти километров от кольцевой линии, после запуска станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной столичной веткой.

В пятницу, 8 сентября, был произведен технический запуск первого, северо-западного участка Третьего пересадочного контура московского метрополитена, включающий станции "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк". Принимавший участие в запуске мэр Москвы Сергей Собянин назвал завершение строительства первого участка новой линии метро подарком москвичам ко Дню города.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, для пассажиров линия откроется до конца года. "Строители уже завершают монтаж инженерного оборудования и чистовую отделку помещений. В то же время на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", — рассказал он.

Заммэра отметил, что открытие участка добавит значительного комфорта для горожан в плане перемещения. В частности, новые станции улучшат транспортное обслуживание населения районов Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Помимо этого, участок ТПК позволит создать новые скоростные беспересадочные связи между районами, что позволит сократить время поездки пассажиров по городу, минуя центр.

"Особенно важно, что снизится нагрузка на Таганско-Краснопресненскую линию, одну из самых перегруженных линий метрополитена", — подчеркнул чиновник.

Станция "Петровский парк", а в перспективе и всё второе кольцо помогут разгрузить часть зеленой ветки. Сейчас северный радиус Замоскворецкой линии обслуживает не только москвичей, но и жителей северо-западных районов Подмосковья, которые приезжают на работу в столицу. "Например, сегодня дорога от станции "Динамо" (пересадочная на станцию "Петровский парк") до станции "Деловой центр" занимает 27 минут с двумя пересадками. С введением в эксплуатацию участка ТПК этот путь сократится до 12-15 минут, то есть практически в 2 раза", — сказал он.

Говоря о конкретных объектах, расположенных вблизи станций данного участка, Хуснуллин пояснил, что строительство участка позволить обеспечить доступным транспортом сотрудников и гостей комплекса "Москва-Сити".