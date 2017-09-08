Франция пообещала Греции поддержку в вопросе облегчения госдолга

2017-09-08 15:17 | www.trend.az | 2

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вся Европа должна помочь Греции вернуться к росту экономики и завершить программу помощи, и пообещал поддержку Парижа в вопросе облегчения госдолга, передает РИА Новости.

Греция возвращается к росту экономики и движется к окончанию программы помощи, сказал Макрон в интервью греческим телеканалам ERT и ANT1. "Мы должны помочь Греции закончить программу, чтобы она динамично развивалась. Надо перевернуть страницу в истории последних 10 лет. Мы должны найти путь к восстановлению экономики Греции как в рамках европейских дискуссий в начале 2018 года, так и после истечения текущей программы (в августе 2018 года – ред.), а также в рамках экономического сотрудничества наших стран", — сказал Макрон.

По его словам, в поездке в Афины его сопровождают бизнесмены и банкиры, чтобы помочь Греции вернуться к росту. "Следующие 18 месяцев должны привести Грецию к росту, к концу программы, а также к новым европейским устремлениям на ближайшие десять лет", — сказал Макрон.

Он напомнил, что со следующего года планируется начать обсуждение будущего Греции. "Дискуссии начнутся в январе 2018 года. Я надеюсь, что они определят, с одной стороны, что Греция продолжает реформы, которые ей необходимы. Второе – МВФ сможет остаться в программе в рамках соглашения, которого мы достигли несколько месяцев назад, и не должен ставить новых условий. Наконец, мы могли бы перейти к облегчению греческого долга. Эту позицию Франция поддерживает постоянно. Франция оказывала давление в этом направлении, этот выбор мы поддерживаем. Мы можем продвигаться к облегчению долга вместе с МВФ (который также выступал за это)", — сказал Макрон.

Он положительно оценил выход Греции на международные финансовые рынки, разместившей в июле пятилетние облигации на 3 миллиарда евро. "Это успокаивает рынки. Но предстоит еще многое сделать для укрепления доверия", — сказал президент Франции.

На вопрос, не потребуется ли Греции после завершения третьей программы помощи в августе 2018 года новая программа, Макрон ответил, что теперь все вышли из логики первых программ. "Греция может нуждаться в такой помощи, и у нас в Европе есть методы для этого, например, ESM (Европейский механизм стабильности). Но если мы хотим ускорить рост, должен быть пакт о развитии инвестиций", — сказал Макрон, добавив, что Европа должна понимать, что "она не может восстановиться, если она не сочетает ответственность и солидарность".