Полномочия Верховного главнокомандующего Азербайджана расширяются

2017-09-08 16:15 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в связи с этим на следующей неделе в Комитете по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса будет обсужден проект по внесению дополнений в шестой пункт 5-й статьи закона «Об обороне».

Согласно проекту, Верховному главнокомандующему Азербайджана (Президенту Азербайджана) наряду с полномочиями по созданию и упразднению военных школ, военных кафедр вузов и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил, также будут предоставлены полномочия создавать и упразднять научные предприятия и организации Вооруженных Сил.

Комментируя проект, член комитета, депутат Захид Орудж сказал АПА, что согласно закону, в полномочия Верховного главнокомандующего входят представление в Милли Меджлис военной доктрины, разработка государственной программы развития оружия и военной техники, объявление войны или заключение мира по согласованию с Милли Меджлисом и др.: «Вышеуказанное предложение было выдвинуто, учитывая, что Верховный главнокомандующий имеет полномочия учреждать и упразднять военные кафедры военных школ, вузов, а также научно-исследовательские организации».

Проект будет обсужден на заседании комитета 12 сентября.