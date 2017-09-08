Президент Молдовы требует отставки замминистра за нарушение приказа

2017-09-08 15:52 | www.oxu.az | 3

Президент Молдовы Игорь Додон запретил национальной армии принимать участие в любых учениях за рубежом и потребовал немедленной отставки замминистра обороны Георгия Галбуры, который этот запрет нарушил.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Известия», в качестве главнокомандующего Додон подписал приказ, согласно которому молдавским военным запрещается участвовать в любых действиях за пределами страны без предварительного согласия президента: «Кроме этого, я требую отставки вице-министра обороны и наказания других виновных в незаконной отправке наших военных на Украину, где идет война», - сказал Додон.

Так президент отреагировал на решение правительства отправить 57 молдавских военных на Украину для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

«Впервые правительство дает указания вооруженным силам в противовес указанию верховного главнокомандующего. Это недопустимо. Нравится вам или не нравится президент, есть положения закона, есть президент, который избран на всенародных выборах», - подчеркнул Додон.

Правительство Молдовы в среду отправило на Украину военнослужащих 22-го миротворческого батальона «Молдова». Учения Rapid Trident – 2017 при участии 14 стран НАТО пройдут в Львовской области с 7 по 23 сентября.

Ранее Игорь Додон прокомментировал идею кабмина вывести российских миротворцев из Приднестровья. Президент Молдовы подчеркнул, что это приведет к войне.

Н.О.