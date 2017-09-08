Штаб о тушении пожаров в Габале

2017-09-08 16:00 | www.oxu.az | 2

Завершилась операция по тушению лесных пожаров, которые начались 28 августа в лесной зоне, прилегающей к селам Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района.

Как передает Oxu.Az, в Оперативном штабе по тушению лесных пожаров в Габалинском районе сообщили АПА, что огонь был ликвидирован 7 сентября около 17:00.



В результате проведенных за последние дни экстренных и оперативных мер, предотвращено распространение пожара на населенные пункты и хозяйственные площади, среди населения пострадавших нет.



Отметим, в локализации пожаров были задействованы живая сила и техника МЧС, МЭПР и ИВ Габалинского района.