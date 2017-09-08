SOCAR начала поставки в Украину российского дизтоплива

2017-09-08 15:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Торговый дом "СОКАР Украина" (дочерняя компания азербайджанской госкомпании SOCAR) приступил к поставкам в Украину дизельного топлива производства ООО "Газпром нефтехим Салават", сообщает enkorr со ссылкой на компанию.

По состоянию на четвертое сентября были поставлены первые 700 тонн топлива. Поставки осуществляются через компанию-посредника LVK Centre Limited, зарегистрированную в Великобритании.

В пятницу торговый дом "СОКАР Украина" выставил предложение вагонных партий дизельного топлива производства "Газпром нефтехим Салават".

Первые партии продукта стандарта "Евро-5" поставщик предлагал по 23 500 грн/т с ж/д станции Основа (Харьковская обл.). Одновременно в Новоград-Волынском "трубный" ДТ предлагался по 23 300 грн/т, в Василькове – по 23 400 грн/т. "Укртатнафта" продавала ДТ по 23 200 грн/т. УГД в этот день на аукционе продала 180 тонн ж/д партии ДТ "Евро 4" по 22 300 грн/т.

"Новый источник поставки в Харьковской области обостряет конкуренцию в восточном регионе, и пока он привлекателен ввиду логистической отдаленности основных базисов торговли ДТ", – говорится в сообщении

Ранее Федеральная служба технического экспортного контроля России дала разрешение ООО "Газпром нефтехим Салават" на экспорт в Украину до конца года 100 тысяч тонн дизельного топлива. Топливо будет поставляться нефтепродуктопроводом до Белгорода, где впоследствии переваливаться в жд-цистерны.

С 2016 года единственным поставщиком ДТ в Украину являлась компания "Роснефть", работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A.

Официальный курс на восьмое сентября составляет 26.003183 UAH/USD.

(Автор: Максим Цурков)