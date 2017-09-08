Армяне обвиняют Грузию в интригах и проазербайджанском настрое

2017-09-08 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы предъявить претензии своей слабой власти, которая никак не может определиться с внешнеполитическими приоритетами и, как флюгер, поворачивается то в сторону России, то в сторону Запада, армянские эксперты обвинили в антиармянских интригах официальный Тбилиси. Причем, вся вина Грузии заключается в том, что она обнародовала правду об отказе Армении принимать участие в учениях НАТО.

В день начала учений, 3 сентября, представитель минобороны Грузии Гиоргий Качарава сообщил СМИ, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в рамках сотрудничества Грузия - НАТО.

«Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия. Причина мне не известна», - сказал Качарава.

Позже замминистра обороны Армении Артак Закарян, комментируя СМИ вопрос о причине отказа Армении от участия в военных учениях, заявил, что Армения официально не подтвердила свое участие в учениях.

Министерство обороны Армении даже выступило со специальным заявлением, в котором говорится, что «так как проходящие в Грузии учения не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие. Спекуляции в отношении отказа от участия в учениях в последний момент - неуместны».

Однако в ответ на это заявление армянской стороны в министерстве обороны Грузии подтвердили, что заявка все же была и она предусматривала участие в маневрах трех военнослужащих из Армении.

Покрытие расходов на транспорт, размещение и питание армянских военнослужащих брала на себя американская сторона, сказала в беседе с журналистами BBC руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям минобороны Грузии Нино Толордава.

Уведомление о том, что Армения не примет участия в учениях, грузинская сторона, по ее словам, получила от военного атташе Армении всего за день до начала учений.

Этого оказалось достаточно, чтобы Армения обвинила Грузию в манипуляциях и проазербайджанском характере действий, хотя Баку тут вообще ни при чем.

«Самым главным манипулятором в истории с якобы отказом армянской стороны принять участие в совместных военных учениях Agile Spirit 2017 грузинской и американской армий оказался сам Тбилиси», - сказал на встрече с журналистами в пятницу эксперт, чрезвычайный и полномочный посол по рангу Арман Навасардян.

По его словам, заявление официального представителя министерства обороны Грузии сложно назвать дружественным.

«Они тем самым как будто попытались подкинуть банановую кожуру под ноги армянской внешней политики. Друзья так не поступают. Я уже не говорю о том, что сразу после этих событий Грузия активизировалась в рамках тесного сотрудничества с Азербайджаном и Турцией, снова выступила с позицией против Карабаха», - пояснил Навасардян.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)