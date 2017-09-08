В центре Баку закрыли кафе «26»

2017-09-08 16:38 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на территорию также прибыл глава ИВ города Баку Гаджибала Абуталыбов.

Г. Абуталыбов сказал, что открытие в центре Баку кафе с названием «26» неприемлемо: «Покровители убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, живут и по сей день. Именно поэтому они посмели взять в аренду часть здания Союза писателей, написать на 2-этажном здании слово «26» не только на азербайджанском, но и английском языке. Пусть живущие здесь покровители армян поймут, что до тех пор, пока есть азербайджанский народ, армянам места в Азербайджане нет».

Г. Абуталыбов сообщил, что объект закроется полностью, имущество будет конфисковано: «Арендодатель и покровители объекта также будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом».

Комментируя распространенную в соцсетях информацию о наличии на территории Сабунчинского района Баку улицы «26 бакинских комиссаров» Г.Абуталыбов сообщил, что упомянутая улица уже переименована.



Отметим, вслед за заявлением Г.Абуталыбова кафе было закрыто, вывеска «26» – «Twenty six» снята, а имущество кафе вывезено из помещения. Арендодатель помещения задержан правоохранительными органами и доставлен в отделение полиции.



Напомним, функционирование кафе под названием «26» вблизи от сада, носившего имя 26 бакинских комиссаров, совершивших геноцид в отношении азербайджанского народа, вызвало недовольство и протесты среди общественности и ряда историков.