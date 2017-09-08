Занятия в школах начнутся 18 сентября?

2017-09-08 16:06 | www.oxu.az | 3

Министерство образования прокомментировало информацию о том, что так как 15 сентября попадает на пятницу, то занятия в школах начнутся в понедельник, 18 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в министерстве сказали, что занятия в средних школах начнутся 15 сентября.

В Министерстве добавили, что в Азербайджане дата начала занятий определена решением Кабинета министров.

Отметим, что занятия в общеобразовательных учреждениях страны начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. Первое полугодие учебного года длится с 15 сентября по 26 января, а второе – с 1 февраля по 14 июня. В течение года предусмотрены 5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября), 5-дневные зимние каникулы (27-31 января), для начальных классов предусмотрены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Э.А.

