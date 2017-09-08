Ильхам Алиев: Армения заинтересована в затягивании переговорного процесса - ОБНОВЛЕНО

2017-09-08 16:14 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Как передает Oxu.Az, Кристин Муттонен отметила, что ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, подчеркнув, что организация прилагает все усилия для развития этого сотрудничества. Азербайджанская делегация в ПА ОБСЕ также активно работает, выдвигает важные инициативы и резолюции, сказала Муттонен.

Кристин Муттонен сказала, что это ее первый визит в Азербайджан на посту председателя ПА ОБСЕ, она затронула оказываемое Президентом Ильхамом Алиевым внимание к учебным заведениям, отметив, что вопросы, связанные со школой и образованием, входят в число наиболее важных для страны моментом, подчеркнув важность осуществления в стране многих работ в этом направлении, в частности строительства новых школ.

Президент Ильхам Алиев рассказал об инициативах, выдвинутых в последнее время в Азербайджане, и об осуществляемых проектах, отметив, что это в то же время вносит вклад в международное сотрудничество. Подчеркнув, что Азербайджан уже превратился в центр мультикультурализма и межкультурного диалога, глава государства отметил, что в стране периодически проходят различные мероприятия с участием международных организаций.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан прилагает усилия в направлении справедливого решения этого конфликта мирным путем посредством переговоров, однако Армения заинтересована в затягивании переговорного процесса.

Говоря об учебных заведениях, глава государства сказал, что это важный фактор для развития детей и молодежи. Отметив, что накануне каждого учебного года знакомится с новопостроенными, или же капитально отремонтированными школами в Баку, Президент Ильхам Алиев сказал, что уровень образования в Азербайджане также растет с каждым годом. Отметив, что эта сфера отнесена к числу приоритетов, глава государства с удовлетворением отметил, что за годы независимости уровень грамотности населения в республике удалось сохранить на уровне ста процентов.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что визит председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в страну станет успешным и эффективным.

На встрече состоятся обмен мнениями по нынешней ситуации и перспективам переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

10:27

Сегодня президент Ильхам Алиев принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, госпожу Кристин Муттоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.

Н.О.

