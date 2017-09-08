Студенты готовятся рассказать о культуре Туркменистана гостям Азиады-2017

2017-09-08 15:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В преддверии этого важного спортивного события года они активно участвуют в различных просветительских мероприятиях, чтобы приумножить свой кругозор знаний в области культуры и истории родного Отечества.

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялся показ студенческих презентаций, которые их авторы посвятили роли и значению народно-прикладного искусства Туркменистана в современом мире.

Эту тематику предопределили задачи организационной работы, в рамках которой представителям Центров волонтёров высших школ предстоит оказывать поддержку Азиаде-2017, в том числе и в вопросах предоставления экскурсоводчес­ких услуг для гостей нашей страны. А подготовиться к этой ответственной миссии помогают специализированные учебные курсы, тематические занятия, направленные на более качественное улучшение процесса обучения волонтёров.

Проведение данного мероприятия, цель которого – более глубокое изучение особенностей национальной культуры, прежде всего, самобытных и красивых традиций и обычаев турк­менского народа – является совместной инициативой, которая принадлежит преподавателям факультета истории и кафедры русского языка госуниверситета. Для участия в представлении презентаций были приглашены студенты-четверокурсники, которые подготовили своеобразную эстафету выступлений, посвящённых национальным туркменским ремёслам, имеющим богатую историю.

Разнообразие изделий, выполненных туркменскими мастерами-ремесленниками, будет широко представлено в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Приобрести оригинальный сувенир на память о стране-хозяйке Азиады-2017 наверняка захочет каждый гость туркменской столицы, в том числе и непосредственные участники знаменательных спортивных состязаний.

Каждый сувенир наделён своей собственной интересной историей, поведать которую, собственно, и предстоит нашим волонтёрам, которые серьёзно готовятся к ответственной роли помощников организаторов Азиады-2017, примерив на себя и непростые обязанности экскурсоводов.

Презентации, подготовленные студентами, были связаны с развитием среди туркмен ювелирного и коврового искусства, особенностями художественной вышивки, шёлкоткачества. В контексте своих выступлений авторы акцентировали внимание на том, как душа туркмен раскрывается в богатом разнообразии жанров народно-прикладного искусства.

Органичным дополнением красочных презентаций, посвящённых, к примеру, искусству туркменской вышивки, стала демонстрация народных костюмов, таких, как чырпы, курте, дон, чабыт, чакман. Особое внимание ряда выступлений занимала шёлковая ткань кетени, насчитывающая не одну сотню лет с момента своего «рождения». Сохранившаяся с древних времён технология производства этой ткани делает её и сегодня популярной у наших женщин и гостей Туркменистана.

По-настоящему увлекательной стала история развития туркменского ковроделия. Свой рассказ авторы презентации дополнили показом старинных ковровых изделий для домашнего обихода.

Поистине украшением выставочных презентаций стали уникальные ювелирные изделия – как важный элемент туркменского костюма. На весь свет славятся изделия наших ювелиров, которые отличаются совершенством форм, орнаментом, техникой изготовления, что лишний раз подтвердили девушки-студентки, устроив своеоб­разный подиумный показ великолепных ювелирных украшений – настоящих произведений искусства. При этом, студенты-историки вполне профессионально комментировали каждое представление публике уникальных ювелирных коллекций, отмечая, что большинство узоров и особенности дизайна многих украшений относятся к периоду Парфянской империи и цивилизации Маргуш.

В повествовательную канву презентаций была вплетена и музыкальная глава, в которой получили своё достойное освещение традиционные музыкальные инструменты туркмен. Чистоту звуков, самобытность туркменской мелодии подчёркивали творческие выступления студентов, которые демонстрировали высокое мастерство игры

на гопузе.

Представленная серия студенческих презентаций стала своеобразным прологом к проведению Азиады-2017, которая обещает стать не только грандиозным спортивным событием года, но и площадкой для важного диалога на тему богатой, самобытной, красивой и по-своему уникальной культуры туркменского народа, который испокон веков бережно и трепетно относится к своим истокам…