Турецкая община ФРГ требует квот для кандидатов с "миграционным прошлым"

2017-09-08 15:33 | www.trend.az | 5

Турецкая община в ФРГ настаивает на введении квот для кандидатов "миграционного происхождения" при выдвижении на выборы от политических партий в Германии, заявил в пятницу один из председателей общины Атила Караберклю, передает РИА Новости.

Председатели общины в пятницу представили документ, в котором изложили свои позиции с интеграционными и политическими требованиями к будущему правительству Германии. Карабёрклю на презентации документа заявил, что в том, что касается представленных в парламенте людей с миграционным прошлым, Германия является "развивающейся страной", поскольку их количество на земельном и федеральном уровне составляет 3-5%.

"Турецкая община в Германии требует введения квот при выдвижении кандидатов от партий: создание квот для людей с миграционным прошлым увеличило бы число кандидатов с миграционным прошлым в избирательных списках", — заявил Карабёрклю на пресс-конференции в Берлине. Он подчеркнул, что без соответствующего участия всех групп населения в различных процессах в немецком обществе "не смогут возникнуть идеи для иммиграционного общества".

Помимо прочего турецкая община призывает создать федеральное министерство миграции и интеграции, ввести муниципальное избирательное право для не граждан ЕС, а в средне- и долгосрочной перспективе стремиться к введению и общего избирательного права. Община также выступает за либерализацию при выдаче виз и назначение федерально уполномоченного против расизма и правого экстремизма.