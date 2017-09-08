Обнародована сумма сборов по страхованию имущества

2017-09-08 16:21 | www.oxu.az | 2

В августе текущего года было зарегистрировано 9 326 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по этим договорам, составила 2 080 459 манатов. Предметами страхования по 7 360 из этих договоров были жилые дома и квартиры, 29 – административные здания, 1937 – другое недвижимое имущество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров и объем страховых премий снизились на 47% и 2% соответственно.



В отчетном периоде был также заключен 321 страховой договор по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества и 4 договора по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

Л.А.

