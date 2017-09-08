Блокадный Ленинград: фотовыставка в Баку (ФОТО)

2017-09-08 15:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки, посвященной Дню памяти жертв Ленинградской блокады, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Отметим, что 8 сентября считается днем начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками.

В ходе мероприятия состоялась встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.

Главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова, открывая выставку, напомнила о тяготах и лишениях ленинградцев в этой страшной блокаде. Она рассказала о героизме советских войск, в итоге одержавших победу в этой тяжелейшей битве за Ленинград.

Гостям РИКЦ был показан фильм о современном Санкт-Петербурге.

В открытии выставки приняли участие представители организаций соотечественников, молодежных объединений, ветераны, журналисты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)