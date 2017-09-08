Реализуется программа транспортного обеспечения Азиады-2017

2017-09-08 15:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках торжеств по случаю 10 дней до старта V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на площадке перед гостиницей «Спорт», расположенной на территории Олимпийского городка, состоялась выставка автомобилей марки «BMW», предназначенных для обслуживания спортсменов, гостей и болельщиков в период проведения Игр.

Как отмечалось, разработана соответствующая программа для качественной и бесперебойной перевозки спортсменов, специалистов и многочисленных гостей, организации слаженного движения по столице. Представленные на выставке автомобили по своему оснащению нацелены на обеспечение максимального комфорта пассажиров и полностью отвечают высоким международным требованиям безопасности и экологичности, что является важным условием высокого организационного уровня проведения Азиатских игр в Ашхабаде.

Демонстрировались легковые модели, работающие как на электрических, так и на топливных двигателях. Среди новинок – электромобили «Скорой помощи», в которых предусмотрено все необходимое для оказания своевременных и качественных медицинских услуг. Также были представлены несколько видов пассажирского автотранспорта. Прекрасно оснащенные и удобные автобусы предназначены для перевозки многочисленных гостей Игр «Ашхабад 2017» .