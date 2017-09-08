Рэпер потерял полугодовалого сына – ФОТО

2017-09-08 16:37 | www.oxu.az | 2

В семье известного рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, произошла трагедия - скончался полуторагодовалый сын исполнителя.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дни.ру, ребенок выпал из окна девятого этажа в Москве – в данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели малыша.

Малыш умер до приезда скорой помощи – известие о смерти сына MiyaGi первыми сообщили пользователи социальных сетей, затем знакомые рэпера подтвердили данную информацию каналу РЕН ТВ, сам MiyaGi и его представители пока не сделали каких-либо заявлений в связи с трагедией.

Родившийся во Владикавказе Азамат Кудзаев прославился благодаря участию в группе MiyaGi & Эндшпиль – на сегодняшний день дуэт входит в число наиболее просматриваемых и скачиваемых в Сети.

A.C.

