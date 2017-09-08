Минская группа должна предпринять более решительные шаги - спикер азербайджанского парламента

2017-09-08 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октай Асадов в пятницу встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам еще большего углубления сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ.

Председатель Милли Меджлиса рассказал о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Асадов с сожалением отметил, что, несмотря на продолжение переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, конфликт все еще не нашел своего решения.

«Переговорный процесс не может длиться бесконечно, и Минская группа, которой было поручено решение этого вопроса, должна предпринять более решительные шаги», - сказал спикер парламента.

Кристин Муттонен выразила удовлетворение тесными связями ПА ОБСЕ с Азербайджаном. Она подчеркнула значение этих связей в период, когда мир захлестнула волна терроризма и ощущается острая необходимость в безопасности.

Отметим, что председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен накануне прибыла с визитом в Азербайджан. В рамках визита запланирован ряд встреч Кристин Муттонен с официальными лицами страны. Визит председателя ПА ОБСЕ в Азербайджан продлится до 10 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)