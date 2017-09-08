В Москве началась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении

2017-09-08 17:05 | www.apa.az | 2

Как сообщает московский корреспондент АПА, на проходящей в Даниловом монастыре встрече принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II.

Основной темой обсуждений на встрече будет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Отметим, встреча между религиозными лидерами Азербайджана и Армении организована при посредничестве патриарха Кирилла.

Перед трехсторонней встречей Аллахшукюр Пашазаде имел беседу с патриархом Кириллом.

На встрече без участия представителей медиа были обсуждены отношения между УМК и Московским патриархатом.