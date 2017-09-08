В Иране прошли акции протеста в связи с событиями в Мьянме

2017-09-08 17:08 | www.apa.az | 2

Сегодня после пятничного намаза в городах и поселках Ирана были проведены акции протеста в связи с массовыми убийствами мусульман в Мьянме.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, участники акции скандировали против правительства Мьянмы и осудили преступления против мусульман. Они потребовали от международных структур и правозащитных организаций поддержать мусульман Мьянмы.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН, в котором выражается готовность Ирана сотрудничать для мирного решения кризиса в Мьянме.