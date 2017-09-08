«Ирма» приближается к особняку Трампа

2017-09-08 16:42 | www.oxu.az | 2

Надвигающийся на Флориду ураган «Ирма» покажет, действительно ли особняк президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго способен устоять против любого шторма, как это на протяжении многих лет утверждал его хозяин.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Голос Америки».

Если руководствоваться прошлым опытом, то ставки стоит делать именно в пользу крепости дома.

С тех пор как 90 лет назад наследница промышленной империи Марджори Мерривезер-Пост построила для себя этот 126-комнатный особняк общей площадью 5 800 квадратных метров, он выстоял под ударами целых четырех мощных ураганов.

Стены метровой толщины тут укреплены балками из стали и бетона, прочно вмонтированными в коралловую породу этого небольшого острова в округе Палм-Бич.

Трамп приобрел обветшалый особняк в 1985 году за 10 миллионов долларов и вложил миллионы в его перестройку, в 1995 году переустроив его в частный клуб.

Н.О.