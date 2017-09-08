Систему социального обслуживания модернизируют в Казахстане

2017-09-08 15:56 | www.trend.az | 2

В Казахстане разработана Концепция модернизации системы социального обслуживания, предусматривающая полное изменение и трансформацию всей социальной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного в его статье, мы разработали Концепцию модернизации системы социального обслуживания, в которой предусматриваем изменение и трансформацию полностью всей службы», - сказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций МИК РК.

Она напомнила, что с 2009 года в стране действует закон о специальных социальных услугах, который предоставляет право лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получать специальные социальные услуги. В настоящее время получателями этих услуг являются более 300 тыс. человек. В свою очередь разработанный документ предусматривает охват и усиление адресности специальных социальных услуг.

«Да, сегодня эти услуги доступны, но малодоступны для жителей сельских населенных пунктов. И поэтому мы ставим в первую очередь решение вопроса обеспечения доступа к услугам именно сельских жителей, нуждающихся. Это могут быть все категории. Вы знаете, что сегодня специальные социальные услуги получают более 11 категории», - отметила вице-министр.

Кроме того, в этом году Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством внутренних дел прорабатывается по оказанию услуг для новой категории - по ресоциализации для лиц, высвободившихся или освободившихся из мест лишения свободы.

«Категорий очень много, и поэтому необходимо будет пересмотреть полностью все стандарты. Стандарты будут ориентированы на каждую категорию и соответственно будут рассматривать решение таких проблем, которые помогут этому человеку выйти из трудной жизненной ситуации», - подчеркнула Светлана Жакупова.

Она пояснила, что сегодня все услуги финансируются как из республиканского бюджета, так и из бюджетов местных исполнительных органов.

«Соответственно сегодня основным вопросом является и тарификация специальных социальных услуг, где будут изменены подходы. И если в 2009 году, когда мы начинали работать с неправительственными организациями по государственному социальному заказу, и у нас было всего 4 неправительственных организаций, которые могли оказывать эти услуги, то на сегодняшний день мы работаем уже и нашими равноправными партнерами являются порядка 106 неправительственных организаций», - рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения.