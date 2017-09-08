Чемпионат Азии по борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке

2017-09-08 16:00 | www.trend.az | 2

Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на федерацию данного вида спорта.

Чемпионат пройдет с 28 февраля по 4 марта.

Официальное письмо-подтверждение от объединённого мира борьбы "UWW" было получено сегодня.

«После долгих и успешных переговоров, мы с гордостью сообщаем, что мы победили. Мы готовы с честью провести чемпионат Азии 2018 в Кыргызстане на высшем уровне», - заявили в федерации.

Чемпионат Азии по борьбе — континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин по вольной борьбе проходят с 1996 года.