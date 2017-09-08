Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26 - ОБНОВЛЕНО-1

2017-09-08 17:15 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА со ссылкой на «Reuters», в этом регионе погибли 20 человек, ранее сообщалось о 10 жертвах. Большинство погибших в этом штате - 17 человек - зарегистрировано в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном.

По подсчетам Reuters, еще шесть человек погибли в результате землетрясения в других штатах Мексики - Чьяпас и Табаско.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.

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11:49

В результате землетрясения в Мексике погибли 5 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на Daily Mail, погибли двое детей.

Ожидается увеличение числа погибших.

Разрушения были зафиксированы в Мехико и других городах.

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10:12

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского побережья Мексики.

Как передает АПА со ссылкой Лента.ру, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Источник Reuters заявил, что после подземных толчков в Мехико началась паника, люди спешно покидали здания и выбегали на улицы.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе цунами в регионе. Удару стихии может подвергнуться как побережье Мексики, так и близлежащих государств — Гондураса, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Коста-Рики, Панамы и Эквадора. Также в зоне риска находятся Гавайские острова и даже Гуам, указывает Associated Press.