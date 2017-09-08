В парижской однокомнатной квартире обнаружили 130 кошек – ВИДЕО

2017-09-08 16:55 | www.oxu.az | 2

Жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек, обвинили в жестоком обращении с животными.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Local.

Одна из соседок кошатницы увидела, что она швыряет котенка в оконное стекло, и вызвала полицию. Дверь стражам порядка открыла 60-летняя босая женщина в лохмотьях. Комната площадью 25 квадратных метров была переполнена животными. Пол покрывали экскременты, а в потолке имелась дыра, через которую тощие кошки вылезали на чердак.

В доме нашли котенка, получившего серьезные травмы. Его доставили в ветеринарную клинику, однако состояние животного продолжало ухудшаться. Через три дня врачи пришли к выводу, что котенок не сможет оправиться от травм, и приняли решение усыпить его.

Женщина была арестована, но затем освобождена и направлена на обследование в психиатрическую больницу. Сотрудникам благотворительной организации, которая специализируется на помощи кошкам, понадобилось четыре дня, чтобы переловить всех питомцев и развезти их по приютам для домашних животных.

Н.О.