В Европе за 500 фунтов продают британские паспорта – ВИДЕО

2017-09-08 17:02 | www.oxu.az | 1

Криминальные банды в Европе за 500 фунтов продают мигрантам подлинные британские паспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Dailymail», год назад цена украденного паспорта резко упала с 2000 фунтов стерлингов, после того, как более 20000 документов, удостоверяющих личность, затопили черный рынок. Исламисты, стремящиеся совершить террористические атаки в Великобритании, могут легко добраться до берегов Британии.

Журналист под прикрытием снял на видео, как члены греческой банды предлагают паспорт за 500 фунтов.

Э.Д.

