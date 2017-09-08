Пространство между двумя мирами: новый сезон в театре Yuğ

2017-09-08 16:05 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - 20 сентября в Государственном театре Yuğ в Баку состоится открытие нового, 29-го, театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Первой постановкой, которую коллектив театра продемонстрирует зрителям, станет спектакль "Səsimi unutma" ("Не забывай мой голос"), поставленный по пьесе Кямала Абдуллы "Bir, iki, bizimki". Режиссер-постановщик спектакля - Гюмрах Омер, художник-постановщик - заслуженный художник Рашид Шериф, музыкальное оформление – Амид Гасымов.

В постановке заняты заслуженные артисты Мамед Сафа, Гюльзар Гурбанова, актеры Амид Гасымов и Ляман Новрузова.

Спектакль рассказывает, как герой попадает в пространство между двумя мирами, где встречает умершую женщину. Из-за наивности героя создается такая ситуация, что в дальнейшем он неизбежно должен отказаться от всего, что связывает его с суетным миром.

Также в сентябре вниманию зрителей будут представлены следующие постановки: 21 сентября – спектакль "Boy", 26 сентября – "Metamorfoza", 27 сентября - "Sonuncu", 28 сентября – "Medeya. Sekvensiya 01".

В текущем сезоне коллектив театра планирует подготовить спектакли по произведениям Тараны Вахид "Quş dili" ("Птичий язык"), Гана Туралы "Polkovnikin üç günü" ("Три дня полковника"), Генрика Ибсена "Vahimə" ("Привидения").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)