В Швейцарии прошла презентация Баку в связи с его кандидатурой на проведение финалов Еврокубков (ВИДЕО)

2017-09-08 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с кандидатурой Баку на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА были подготовлены и продемонстрированы презентационные видеоролики о столице Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), пятого сентября руководство Ассоциации в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон провело презентацию Баку в связи с его кандидатурой на проведение финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Trend представляет вниманию читателей фотографии презентационных брошюр и видеоролики, подготовленные АФФА.

(Текст: Талех Агавердиев)

