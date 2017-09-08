Нетаньяху выступил в защиту своей жены

2017-09-08 17:13 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на решение предъявить его супруге Саре Нетаньяху обвинение в получении выгоды мошенническим путем по «делу о резиденции премьер-министра».

Как передает Oxu.Az, по его словам, обвинение, выдвигаемое против его жены, «абсурдно, и будет доказано, что оно не имеет обоснования».

«Сара Нетаньяху – храбрая и честная женщина, действия которой всегда соответствовали нормам. Резкий рост расходов в резиденции главы правительства стал результатом неправомерных действий проблематичного завхоза Мени Нафтали, преступника-госсвидетеля и лжеца», - сказано в заявлении.

По утверждению премьер-министра, средний ежемесячный расход на заказ продуктов и обедов в тот период, когда Мени Нафтали занимал должность завхоза, был выше в пять раз по сравнению со средним ежемесячным расходом в течение четырех лет после ухода Нафтали.

По версии Нетаньяху, Нафтали выдвигает беспочвенные обвинения против его супруги, чтобы избежать наказания за нарушения, которые он совершил.

Премьер-министр также считает, что к его семье предвзято относятся. «Ни к одному из предшествующих премьер-министров не придирались так, даже когда другие главы правительства тратили подобные средства на трапезы, а зачастую и превышали их», - сказал он.

Н.О.