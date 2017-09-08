Катар объяснил, на каких условиях готов обсуждать требования "четверки"

2017-09-08 16:25 | www.trend.az | 4

Катар готов обсуждать требования арабской "четверки", если они не затрагивают его суверенитет и принципы международного права, заявил министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает РИА Новости.

"Позиция Катара ясна с самого начала. Мы готовы решать конфликт через диалог, но не затрагивая вопросы, которые касаются суверенитета и нарушают принципы международного права", — сказал министр в эфире катарского телеканала "Аль-Джазира", комментируя слова эмира Кувейта на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции о готовности Катара обсуждать 13 требований арабской "четверки".

В четверг эмир Кувейта провел переговоры с Трампом относительно ситуации вокруг Катара.

При этом Аль Тани отметил, что для начала переговоров нужно "стремление к созданию механизма для диалога", и "обсуждение предусматривает обязательства всех сторон, а не давление только на одну сторону".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".