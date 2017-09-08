Религиозные лидеры Азербайджана и России намерены способствовать умиротворению конфликта на Южном Кавказе

2017-09-08 16:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Религиозные лидеры Азербайджана и России намерены способствовать умиротворению конфликта на Южном Кавказе.

В преддверии трехсторонней встречи религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, говорится в сообщении на сайте Русской Православной церкви.

Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил Главу мусульман Кавказа за визит в Москву и отметил большой вклад шейхульислама в развитие диалога между религиями и народами.

Стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество на поприще миротворческого служения и выразили надежду, что предстоящая трехсторонняя встреча будет способствовать уврачеванию конфликта на Южном Кавказе.

Сегодня в Москве состоится трехсторонняя встреча религиозных лидеров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией