Посольство Италии назвало причину отказа в визах студентам

2017-09-08 18:09 | www.apa.az | 3

Посольство Италии в Азербайджане назвало причину отказа в визах студентам.

Как сообщили АПА в посольстве, наибольшее число азербайджанских студентов в странах ЕС обучаются в университетах Италии. В 2016 году для обучения в Италии визу получили 252 азербайджанских студента. В 2017 же году эта цифра возросла вдвое.

«Хотим обратиться к каждому желающему получить образование в итальянских университетах студенту и сказать, что предварительная приемная регистрация в итальянские университеты посредством посольства и полученное итальянскими университетами письмо о предварительном приеме не дают студентам право автоматически получить визу. Посольство профессионально рассматривает визовые обращения, полностью соответствующие требованиям. С ожидающими ответа студентами свяжутся на днях или на следующих неделях», - отмечено в сообщении.

Отметим, группа молодых людей начала кампанию в соцсетях в связи с посольством Италии в Азербайджане. Они сообщили, что поступили в разные университеты Италии. Но, несмотря на это, посольство этой страны не выдает им визы. В связи с этим они даже направили обращение в МИД Италии.