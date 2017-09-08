Афганские военные будут обучаться в Азербайджане

2017-09-08 17:37 | www.oxu.az | 3

Афганские военнослужащие будут обучаться в военных учебных заведениях Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, документ об этом будет выставлен на обсуждение в комитете безопасности, обороны и борьбы с коррупцией Милли меджлиса. В проекте говорится, что, согласно договоренности между двумя странами, афганские военнослужащие будут получать военное образование в Азербайджане.

Документ будет вынесен на обсуждение на заседании комитета, которое состоится 12 сентября.

Н.О.

