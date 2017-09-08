Назван объем страхования автотранспорта

2017-09-08 17:44 | www.oxu.az | 3

В августе текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования зарегистрировано 114 555 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 17 903 из них составили договоры обязательного страхования, заключённые в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию за границей и въехавших в Азербайджан с целью транзита. Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключённым договорам за указанный период составила 8 833 587 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 23% и 20% соответственно.



Отметим, что с 1 ноября прошлого года в стране договоры ОСАГО регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договоры, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являются действительными до наступления срока истечения. В настоящее время по категории ОСАГО в стране функционируют 13 страховых компаний, являющиеся участниками Бюро обязательного страхования (Atəşgah, Standard Insurance, AtaSığorta, Xalq Sığorta, PAŞA Sığorta, AXA MBASK, AzSığorta, Государственная коммерческая страховая компания, Meqa Sığorta, Ipək Yolu Siğorta, Azərbaycan Sənaye Sığorta, Qala Sığorta, Günay Sığorta).

Л.А.



