В свои дома в Маскане вернулись более 1,5 тысячи сирийцев

2017-09-08 16:44 | www.trend.az | 4

Более 1,5 тысяч человек вернулись в свои дома в городе Маскана в сирийской провинции Алеппо, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжается работа российского Центра по примирению и Сирийских Комитетов нацпримирения зон деэскалации по возвращению беженцев домой и оказанию помощи школам по подготовке к новому учебному году.

"В город Маскана провинции Алеппо и его пригороды из лагеря беженцев в районе Мембидж вернулись в свои дома 348 семей – 1620 человек. Нами совместно с администрациями провинций проведены гуманитарные акции в школах города Алеппо и населенного пункта Альмахрус провинции Хама", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 435 первоклассникам выданы детские рюкзаки с письменными принадлежностями. Учащимся школы имени Фатимы Альзахраа в городе Дума в Восточной Гуте через представителей Комитета нацпримирения переданы 50 таких же школьных ранцев.