Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана подписали меморандум о создании СП для оперирования паромами

2017-09-08 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ПАО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"), АО "Грузинская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали в Одессе Меморандум о сотрудничестве по совместной эксплуатации постоянного железнодорожно-паромного сообщения для развития грузовых перевозок по маршруту ЕС - Украина - Черное море - Грузия - Азербайджан - Каспийское море - страны Азиатского региона с использованием паромов ПАО "Укрзализныця", говорится в сообщении ПАО, распространенном в пятницу.

Меморандум во время II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия" подписали глава "Украинских железных дорог" Евгений Кравцов, генеральный директор - председатель совета директоров АО "Грузинская железная дорога" Мамука Бахтадзе и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Меморандум предусматривает создание совместного предприятия для оперирования паромами ПАО "Укрзализныця" для развития маршрута Балтийское море - Черное море - Каспийское море.

"Партнерство с нашими коллегами из Грузии открывает новые перспективы по реализации этого проекта. Для обеспечения конкурентных перевозок необходимо создать не только современную систему железнодорожных грузовых перевозок, но и организовать комплексную работу с использованием паромных переправ и наладить тесное сотрудничество между железными дорогами. Именно этому будет способствовать создание совместного предприятия для оперирования паромами", - отметил Кравцов.

Отмечается, что стороны примут меры для создания совместного предприятия по эксплуатации железнодорожных паромов на участке Черного моря для эффективного сотрудничества по организации перевозок грузов по маршруту ЕС – Украина - Черное море – Грузия – Азербайджан - Каспийское море - страны Азиатского региона.

На балансе ПАО "Укрзализныця" находятся два парома "Герои Плевны" и "Герои Шипки". На сегодняшний день эти паромы получили свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины, на паром "Герои Шипки" получено свидетельство о минимальном составе экипажа.

(Автор: Максим Цурков)