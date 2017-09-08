Аллахшукюр Пашазаде довел до сведения Католикоса всех армян необходимость возвращения оккупированных территорий

2017-09-08 18:11 | www.apa.az | 3

«Надеюсь, что эта встреча пойдет во благо всех народов Кавказа. Конечно же, нагорно-карабахский конфликт слишком затянулся. Мы встречались и до этого, но, к сожалению, эти встречи не принесли результата. Мирные люди гибнут не только в Нагорном Карабахе, но и на азербайджано-армянской границе. Подобный подход к этой проблеме вряд ли будет способствовать ее разрешению».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал на состоявшейся в Москве трехсторонней встрече с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кириллом и Католикосом всех армян Гарегином II.

«Мы религиозные деятели, а не военные. Мы должны найти путь для решения этой проблемы, с тем, чтобы не страдали наши народы. Религиозные лидеры могут внести вклад в разрешение конфликта. Нагорный Карабах- территория Азербайджана. Война шла на территории Азербайджана, оккупированы азербайджанские земли. Предлагаю под руководством Патриарха Кирилла призвать руководителей наших государств приложить больше усилий для мирного урегулирования конфликта », - сказал глава УМК.

Миллионы людей не могут поехать на свои родные земли, посетить могилы близких. Эти места находятся под оккупацией. Есть факты, доказывающие осквернение могил. Это не красит верующих. Надо начать процесс постепенного возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху районов», - отметил председатель УМК.



А. Пашазаде сказал, что гражданин России Дильгам Аскеров был взят в заложники в Кяльбаджаре, когда посещал могилы близких: «Заложники, пленные должны быть освобождены. Мы должны сделать первый шаг, чтобы люди вернулись на свои родные земли. Мы не должны встречаться ради встречи.



Мы будем жить бок о бок, никто никуда не уедет. Поэтому наша встреча должна дать результат.



Я еще раз обращаюсь к армянскому католикосу, чтобы после этой встречи не возвращаться в прошлое. Еще раз хочу отметить, я возлагаю большие надежды на эту встречу».