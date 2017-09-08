Гаджибала Абуталыбов: Кафе "26" будет закрыто, соответствующие лица будут привлечены к уголовной ответственности (ФОТО)

2017-09-08 16:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Кафе "26" будет закрыто, и соответствующие лица будут привлечены к уголовной ответственности, сказал в пятницу журналистам глава Исполнительной власти города Баку Гаджиабала Абуталыбов.

Абуталыбов напомнил, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева Исполнительной властью Баку могила бакинских комиссаров, которые во главе с Шаумяном организовали геноцид азербайджанцев, расположенная в бывшем парке имени 26-и бакинских комиссаров (ныне парк «Сахиль») была вскрыта, и в ней не были обнаружены останки трех главных убийц – Шаумяна, Амирова и Авакяна.

«История показала, что действительно этим убийцам при помощи своих покровителей удалось бежать за границу. Вместе с собой они вывезли золото и другие богатства азербайджанцев. Я сожалею, что в центре Баку была арендована часть здания Союза писателей и открыто кафе под названием «26». Пусть армяне и их покровители знают, что до тех пор, пока существует азербайджанский народ, армянским убийцам, организаторам геноцида и их покровителям нет и никогда не будет места не только в Баку, но и в целом в Азербайджане», - сказал Абуталыбов.

Глава ИВ добавил, что объект будет закрыт и ответственные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

«Данному вопросу будет дана правовая оценка», - сказал Абуталыбов.

В настоящее время деятельность кафе приостановлена, имущество конфисковано.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)