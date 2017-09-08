Суд по апелляционной жалобе Мехмана Алиева отложен

2017-09-08 18:27 | www.apa.az | 3

Отложен судебный процесс по апелляционной жалобе гендиректора ИА «Туран» Мехмана Алиева на решение Ясамалского районного суда, поданной им в связи с заменой на освобождение под залог избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщил АПА адвокат М.Алиева Фуад Агаев, заседание перенесено на 11 сентября в связи с тем, что его подзащитный не был доставлен в суд.

М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда Ясамалского района в отношении М.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста.