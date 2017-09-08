Оборот фондового рынка Азербайджана вырос в 2,2 раза

2017-09-08 17:09 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2017 года составил около 6,57 миллиарда манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в пятницу в сообщении БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 2,36 миллиарда манатов (рост за год в 6,7 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,18 миллиарда манатов (рост в 15,7 раза), а объем рынка производных инструментов - 3,02 миллиарда манатов (рост на 19,8 процента),
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-август 2017 года
|
Январь-август 2016 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
2 361 403 940,55
|
521
|
350 597 317,53
|
144
|
Гособлигации минфина
|
444 049 583,04
|
275
|
350 597 317,53
|
144
|
первичное размещение
|
410 436 394,72
|
221
|
246 754 302,73
|
101
|
вторичный рынок
|
33 613 188,32
|
54
|
103 843 014,80
|
43
|
Ноты ЦБА
|
1 917 354 357,51
|
246
|
0
|
0
|
первичное размещение
|
1 917 354 357,51
|
246
|
-
|
-
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
667 754 920,50
|
1049
|
26 580 746,42
|
1422
|
первичное размещение
|
649 121 094,93
|
6
|
24 681 000,00
|
15
|
вторичный рынок
|
18 633 825,57
|
1 043
|
1 899 746,42
|
1 407
|
III. Рынок долговых инструментов
|
503 717 416,08
|
630
|
48 632 634,68
|
74
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
150 577 849,50
|
20
|
-
|
-
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
196 071 548,57
|
25
|
22 638 935,68
|
10
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
8 870 384,45
|
35
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
157 068 018,01
|
585
|
17 123 314,55
|
29
|
в том числе маркетмейкер
|
1 396 389,00
|
-
|
1 687 722,86
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
11 577 467,73
|
17
|
0,00
|
0
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
11 577 467,73
|
17
|
-
|
-
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
3 022 867 793,20
|
50 817,00
|
2 517 085 112,96
|
28 795
|
- с валютой
|
2 765 959 626
|
45 576
|
2 395 139 092
|
25 313
|
- с товарами
|
256 908 167
|
5 241
|
121 946 021
|
3 482
|
Всего
|
6 567 321 538,06
|
53 034,00
|
2 942 895 811,59
|
30 435
Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7009 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)