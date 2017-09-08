Оборот фондового рынка Азербайджана вырос в 2,2 раза

2017-09-08 17:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2017 года составил около 6,57 миллиарда манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года, говорится в пятницу в сообщении БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 2,36 миллиарда манатов (рост за год в 6,7 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,18 миллиарда манатов (рост в 15,7 раза), а объем рынка производных инструментов - 3,02 миллиарда манатов (рост на 19,8 процента),

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-август 2017 года Январь-август 2016 года Объем сделок AZN Количество сделок Объем сделок AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 2 361 403 940,55 521 350 597 317,53 144 Гособлигации минфина 444 049 583,04 275 350 597 317,53 144 первичное размещение 410 436 394,72 221 246 754 302,73 101 вторичный рынок 33 613 188,32 54 103 843 014,80 43 Ноты ЦБА 1 917 354 357,51 246 0 0 первичное размещение 1 917 354 357,51 246 - - вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 667 754 920,50 1049 26 580 746,42 1422 первичное размещение 649 121 094,93 6 24 681 000,00 15 вторичный рынок 18 633 825,57 1 043 1 899 746,42 1 407 III. Рынок долговых инструментов 503 717 416,08 630 48 632 634,68 74 Ипотечные облигации (первичное размещение) 150 577 849,50 20 - - Ипотечные облигации (вторичное размещение) 196 071 548,57 25 22 638 935,68 10 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) - - 8 870 384,45 35 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 157 068 018,01 585 17 123 314,55 29 в том числе маркетмейкер 1 396 389,00 - 1 687 722,86 - IV. Операции РЕПО 11 577 467,73 17 0,00 0 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 11 577 467,73 17 - - V. Рынок производных финансовых инструментов 3 022 867 793,20 50 817,00 2 517 085 112,96 28 795 - с валютой 2 765 959 626 45 576 2 395 139 092 25 313 - с товарами 256 908 167 5 241 121 946 021 3 482 Всего 6 567 321 538,06 53 034,00 2 942 895 811,59 30 435

Официальный курс на восьмое сентября составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)