АФФА выразила протест Российскому футбольному союзу

2017-09-08 17:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) выразила протест Российскому футбольному союзу.

Как сообщается в пятницу на сайте Ассоциации, во время матча в рамках очередного тура второго дивизиона чемпионата России «Арарат» - «Рязань», болельщики «Арарата» подняли на стадионе флаг незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

АФФА решительно осудила произошедшее и, обратившись к Российскому футбольному союзу, попросила принять соответствующие меры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)