Moody`s: Восстановление качества активов МБА требует времени

2017-09-08 18:35 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody`s. По оценкам агентства, в прошлом году объем этой поддержки составил примерно 30% ВВП. В основном сюда входит реструктуризация внешних обязательств ОАО «Международный банк Азербайджана». В Moody`s считают, что восстановление качества и доходности активов МБА потребуют достаточно времени. «В целом, в ближайшей перспективе состояние банковского сектора страны останется слабым».

Напомним, что 1 сентября 2017 года согласно плану реструктуризации Международного Банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству. 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики со ссылкой на решение Палаты по надзору за финансовыми рынками, 17 августа 2017 года Насиминский районный суд вынес решение о подтверждении плана.

Председатель правления МБА Халид Ахадов отметил: «Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в «Аграркредит». Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года. Таким образом, начавшийся 11 мая 2017 года процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана успешно завершился. В будущем ожидается вынесение решения Насиминским районным судом о завершении процесса реструктуризации».