Президент Азербайджана направил послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну

2017-09-08 18:38 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Корейской трудовой партии, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократичеаской Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну.

Как сообщает АПА, глава азербайджанского государства от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Ким Чен Ына и народ Северной Кореи по случаю национального праздника этой страны - днем создания КНДР.

«По случаю этой знаменательной даты выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса», - говорится, в частности, в послании.