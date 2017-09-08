Образцовый поступок от польского футболиста «Карабаха»

2017-09-08 18:30 | www.oxu.az | 3

Выяснилась причина приезда бывшего главного тренера «Челси» Авраама Гранта в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az со ссылкой на польскую прессу, израильский специалист побывал в нашей стране в рамках проекта, который поддерживает защитник «Карабаха» Якуб Жезничак.



Об этом сообщил сам футболист, перешедший летом в агдамский клуб. Он попросил Гранта оказать содействие в рамках благотворительного проекта, осуществляемого для болельщиков-инвалидов своей бывшей команды «Легии».



31-летний защитник всё ещё не забыл о польском клубе, в котором играл 13 лет и в очередной раз встретился с фан-группой инвалидов «Легии». Бывший игрок сборной Польши пригласил 15 членов дорогой для него группы на гостевую игру «Карабаха» с «Челси» в групповом раунде Лиги чемпионов, которая состоится 12-го сентября. В этом проекте ему поможет и Авраам Грант. Недавно 62-летний специалист побывал в Баку именно для обсуждения с футболистом деталей проекта.



Жезничак остался доволен встречей с фан-группой инвалидов и поблагодарил их в социальной сети: «Спасибо вам. Я хочу продолжать оказывать вам поддержку. Мы готовимся поехать в Лондон. Надеюсь, что это будет не последним нашим совместным проектом».



Отметим, что Якуб Жезничак защищал честь «Легии» в 2004-2017-х годах, а фан-группа инвалидов, считающаяся верными поклонниками этого клуба функционирует с 2006-го года.