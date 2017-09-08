Армия США модернизирует танки «Абрамс»

2017-09-08 18:50 | www.oxu.az | 3

Новый комплект для модернизации значительно повысит защищённость машины, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Jane`s.

Помимо серийной модернизации 45 машин в рамках обновления SEP v3 подразделение General Dynamics Land Systems получило заказ на разработку комплекта обновления SEP v4.

Контракт стоимостью в 311 млн долларов предполагает разработку и поставку семи прототипов перспективных основных боевых танков. Сообщается, что в пакет модернизации SEP v4 могут включить установку панорамного командирского прицела Raytheon Commander’s Primary Sight с тепловизором третьего поколения.

Наиболее защищёнными американскими М1 в данный момент остаются машины, оснащённые пакетом модернизации для действий в городе, так называемые Tank Urban Survival Kit или TUSK, главным отличием которых является комплекс динамической защиты ARAT, защищающий боковые проекции танков.

Модернизация машин до уровня SEP v4 в основном коснётся средств наблюдения и систем управления огнем. Так же, по данным Janes`s, могут быть пересмотрены вопросы вооружения и боеприпасов машины.

Н.О.