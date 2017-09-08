В Азербайджане будет составлен "черный список" туристских учреждений

2017-09-08 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) составит "черный список" туристских учреждений.

Как сказал в пятницу журналистам председатель ассоциации Нахид Багиров, подобные списки составлялись и раньше, и теперь было принято решение о восстановлении данной практики. В этот список войдут нарушающие требования туристические компании, отели, авиакомпании и даже нежелательные туристы.

«Вносить изменения в список смогут только члены AzTA. Информация о каждом предложенном в список учреждении будет внимательно изучаться, и только после этого объект будет внесен в список. Такая практика существует во многих странах. Это является довольно эффективным средством для предотвращения возможных рисков, формирования отрицательного имиджа других участников рынка», - сказал председатель ассоциации.

Багиров отметил, что AzTA функционирует с 2009 года и насчитывает около ста активных участников. По его словам, членами ассоциации могут стать только компании, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством и обеспечивающие права туристов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)