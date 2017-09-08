Министерство энергетики Азербайджана и ЕБРР подписали протокол о намерениях

2017-09-08 18:44 | www.apa.az | 2

В Министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча заместителя министра энергетики Гюльмамеда Джавадова и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, на встрече Г.Джавадов высоко оценил вклад сотрудничества с ЕБРР в развитие энергетической сферы Азербайджана. Он проинформировал С.Чакрабарти о ходе работ в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг и сообщил, что одним из важнейших приоритетных направлений в документе является создание центрального органа, который сыграет связующую роль в эффективном регулировании энергетического сектора. «Необходимо воспользоваться европейским опытом при учреждении независимого регулирующего органа по энергии. Поддержка ЕБРР в ускорении этого процесса очень важна», - сказал Г.Джавадов.

С.Чакрабарти, в свою очередь, отметил, что ЕБРР обладает большим опытом в энергетической сфере - 30% инвестиций банка направлены именно в эту область. Он отметил, что одной из основных целей банка является повышение этой доли в будущем до 40%. С.Чакрабарти выразил заинтересованность в оказании Азербайджану поддержки при создании регулятора. По его словам, ЕБРР нацелен на сотрудничество с Министерством энергетики. Документ, который будет подписан между двумя структурами, еще больше укрепит сотрудничество и обеспечит эффективную деятельность.

По итогам встречи Министерство энергетики и ЕБРР подписали протокол о намерениях касательно стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг в Азербайджане.