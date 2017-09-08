Президент Азербайджана направил послание Ким Чен Ыну

2017-09-08 18:55 | www.oxu.az | 1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Корейской трудовой партии, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократичеаской Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, глава азербайджанского государства от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Ким Чен Ына и народ Северной Кореи по случаю национального праздника этой страны - дня создания КНДР.

«В связи с этой знаменательной даты поздравляю Вас, желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», - говорится, в частности, в послании.

Н.О.