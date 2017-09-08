Президент Азербайджана направил послание Ким Чен Ыну

2017-09-08 18:55 | www.oxu.az | 1
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Корейской трудовой партии, председателю Государственного совета Корейской Народно-Демократичеаской Республики (КНДР), Верховному главнокомандующему Народной армии Кореи Ким Чен Ыну.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, глава азербайджанского государства от своего имени и от имени азербайджанского народа поздравил Ким Чен Ына и народ Северной Кореи по случаю национального праздника этой страны - дня создания КНДР.
«В связи с этой знаменательной даты поздравляю Вас, желаю дружественному народу КНДР мира и прогресса», - говорится, в частности, в послании.
Н.О.